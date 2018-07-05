"إف- 35" الأمريكية تتفوق على "سو57" الروسية بالسعر فقط

قال الخبير العسكري، فلاديمير غوتينيف، إن تكلفة المقاتلة الروسية من الجيل الخامس، من طراز Su-57 أقل بـ2.5 مرة، من تكلفة المقاتلة F-22 Raptor، أو F-35 Lightning II الأمريكيتين.

وأضاف غوتينيف، وهو من أعضاء مجموعة خبراء مجلس الدوما في مجال الصناعات الجوية، القول: "بدون شك تستطيع مقاتلة الجيل الخامس الروسية، التنافس مع المقاتلتين الأمريكيتين، F-22 و F-35، والمقاتلة الروسية أرخص من كل منهما بـ2.5 مرة رغم تشابه المواصفات والمؤشرات، مثل القدرة على المناورة، وفي بعض المؤشرات الأخرى تتفوق المقاتلة الروسية على نظيرتيها من الطائرات الحربية الأمريكية".

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وأشار البرلماني الروسي، إلى أن قيمة المقاتلة الواحدة من طراز F-22، تبلغ 146.2 مليون دولار وتتراوح قيمة F-35، بين 83 و108 ملايين دولار، وهذه الأرقام لا تتضمن تكلفة تشغيل وصيانة الطائرات، فضلا عن إنشاء وصيانة البنية التحتية اللازمة.

ومقاتلة "سو-57"، من تصميم شركة "سوخوي" وهي مخصصة لتدمير الأهداف الأرضية والجوية ومختلف السفن الحربية المزودة بأنظمة دفاع جوي مختلفة واستطلاع بعيد المدى، وتستطيع هذه المقاتلة تدمير نظم إدارة، والتحكم بالطيران المعادي.

المصدر: لينتا رو