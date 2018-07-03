 
مباشر

روسيا تختبر أحدث طائراتها الموجهة من الجيل السادس!

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تختبر أحدث طائراتها الموجهة من الجيل السادس!
youtube/ ШАГвперед
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kgk4

أعلن مصنع "سوخوي" في نوفوسيبيرسك الروسية عن بدء اختبارات طائرة ثقيلة بدون طيار من الجيل السادس.

وأكد بيان صادر عن المصنع أن الخبراء في "سوخوي" بدأوا باختبارات أرضية لطائرة ثقيلة موجهة تحمل اسم "الصياد"، استعدادا لإطلاقها في الجو، أوائل العام المقبل.

youtube/ ШАГвперед

وبالرغم من التكتم على المواصفات التقنية لهذه الطائرة، إلا أن بعض المصادر المطلعة في شؤون الطيران أكدت أن وزنها عند الإقلاع سيبلغ 20 طنا تقريبا، وستكون قادرة على حمل بضعة أطنان من الذخائر المختلفة كالقنابل والصواريخ الموجهة وغير الموجهة، أي أنها ستصبح أكبر طائرة ضاربة روسية بدون طيار.

كما تؤكد التسريبات على أنها ستزود بأحدث أنظمة التشويش والتخفي عن الرادارات، لتصبح أفضل طائرات الشبح الضاربة الموجهة.

المصدر: لايف. رو

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تغطية خاصة من RT حول مونديال روسيا 2018
شاهد.. لقطات نيمار الهوليودية!