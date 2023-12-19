المعارضة الفرنسية ترفض انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

أكد رئيس حزب التجمع الوطني الفرنسي اليميني، جوردان باردلا، رفض حزبه انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، لأن هذا من شأنه أن يؤدي إلى إضعاف كبير للقطاع الزراعي الفرنسي.

وقال باردلا: "أنا لا أؤيد فكرة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، أوكرانيا قوة زراعية، وانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يتسبب بإضعاف كبير للقطاع الزراعي الفرنسي ".

في الوقت نفسه، قال السياسي إنه يعارض أي توسع في الاتحاد الأوروبي، لأن هذا سيؤدي إلى إضعاف الدول الأعضاء الأخرى وإلى منافسة اقتصادية أكثر صرامة.

هذا وأكد وزير الخارجية السلوفاكي يوراي بلانار، في وقت سابق، أن الظروف الحالية لا تسمح لأوكرانيا بالانضمام للاتحاد الأوروبي، فيما يبقى "الشيء الأكثر أهمية البحث عن حل سلمي للصراع".

المصدر: نوفوستي