سلاح الجو الروسي يحصل على مقاتلات وقاذفات استراتيجية جديدة كليا

أعلن قائد قوات الطيران البعيد المدى في الجيش الروسي، سيرغي كوبيلاش أن الجيش سيحصل العام القادم على طائرات جديدة كليا.

وحول الموضوع قال كوبيلاش لصحيفة "كراسنايا زفيزدا" الروسية:"لدينا خطة كبيرة لتحديث أسطول الطائرات في الجيش والحصول على طائرات جديدة العام المقبل. ستكون جديدة كليا، وتعتمد على مبادئ جديدة أيضا، وتتمتع بخصائص ديناميكية وقتالية جديدة".

وأشار كوبيلاش للصحيفة إلى أن روسيا أتمت جميع المشاريع والخطط التي وضعتها لعام 2023 لتزويد الجيش بمعدات طيران وطائرات جديدة.

وتعمل روسيا على العديد من المشاريع لتحسين القدرات القتالية وإطالة عمر القاذفات البعيدة المدى التي يستخدمها الجيش، إذ تخضع قاذفات Tu-160 وTu-95MS الاستراتيجية لعمليات تحديث للمعدات وأنظمة التسليح.

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ويجري العمل أيضا على تحديث قاذفات Tu-22M3 الروسية الفرط صوتية وتحويلها إلى قاذفات Tu-22M3M، إذ تم تحديث أنظمة التسليح بشكل جذري في هذه الطائرات، وزوّدت بقمرات قيادة جديدة، وحصلت على منظومات حديثة للحرب الإلكترونية، وباتت قادرة على استخدام الصواريخ الحديثة.

المصدر: سلاح روسيا