سلاح الجو الروسي يتسلّم قاذفة استراتيجية مطورة

أعلنت الشركة الروسية المتحدة لصناعة الطائرات أن سلاح الجو في الجيش تسلّم مؤخرا قاذفة استراتيجية مطوّرة من فئة Tu-22M3.

وجاء في بيان صادر عن الشركة "تسلّم سلاح الجو الروسي قاذفة استراتيجية معدّلة من نوع Tu-22M3، حاملة للصواريخ البعيدة المدى، هذه الطائرة خضعت لعمليات تحديث وتطوير، واجتازت جميع الاختبارات المطلوبة، وتم إرسالها إلى المنطقة التي ستعمل فيها لصالح الجيش".

وأضاف البيان "تم إصلاح وتعديل الطائرة في مصنع قازان الروسي لصناعة الطائرات، وبعدها خضعت الطائرة لعدة اختبارات أرضية واختبارات طيران، وبعد التوقيع على شهادة القبول قامت الطائرة برحلة اختبارية في منطقة المصنع، ومن ثم أرسلت إلى مكان انتشارها الدائم".

وتعتبر طائرات Tu-22M3 من القاذفات الاستراتيجية الرئيسية التي تعتمدها روسيا في سلاح الجو منذ تسعينيات القرن الماضي، وتتميز هذه الطائرات بتصميم أجنحتها القابلة للتعديل وفق السرعة والحاجة إلى المناورة، فضلا عن أسلحتها القادرة على التعامل مع مختلف أنواع الأهداف البرية والبحرية على مسافة تزيد عن 2200 كلم.

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وعام 2019 تم الإبلاغ عن خطة لوزارة الدفاع الروسية لتعديل وتطوير هذه الطائرات إلى مستوى Tu-22M3M، إذ ستحصل النسخ المطوّرة على إلكترونيات وأنظمة ملاحة وتوجيه ورادارات جديدة، وستكون قادرة على حمل صواريخ Kh-32 والصواريخ الفرط الصوتية الروسية.

المصدر: سلاح روسيا