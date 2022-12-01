روسيا تختبر كاسحة ألغام بحرية جديدة

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن التحضيرات جارية لتسليم سلاح البحرية سفينة عسكرية جديدة كاسحة للألغام.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة "خضعت مؤخرا كاسحة الألغام البحرية الجديدة من نوع ألكسندريت والتي تم تطويرها في إطار المشروع الحكومي 12700 إلى اختبارات جديدة، وخلال الاختبارات التي جرت في خليج بطرس الأكبر تم التحقق من عمل منظومة الرصد التلفزيونية الحديثة التي زودت بها السفينة واختبار الرادارات الموجودة فيها".

وأضاف البيان "خلال خروج السفينة إلى البحر قام طاقمها والمختصون باختبار أنظمة الرادار الملاحية فيها، وبعد الانتهاء من سلسلة الاختبارات المطلوبة سيتم رفع العلم الرسمي عليها، وستسلم لأسطول المحيط الهادئ في الجيش الروسي.

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ويمكن لسفن "ألكسندريت" الروسية الإبحار بسرعة 16.5 عقدة بحرية، فضلا عن أنها مجهزة بغواصات مسيرة صغيرة قادرة على اكتشاف الألغام البحرية المعادية لتدميرها عن بعد.

وتتميز هذه السفن بهياكلها المصنوعة من خلائط خاصة من البلاستيك والمعدن، ما يجعلها عصية على الألغام البحرية المغناطيسية.

المصدر: سلاح روسيا