روسيا تبدأ في الإنتاج الصناعي المتسلسل لمنظومة زرع الألغام عن بعد

بدأت شركة "سبلاف" من مدينة تولا الروسية في الإنتاج الصناعي المتسلسل لمنظومات زرع الألغام عن بعد من طراز " زيمليديلييه".

وقال نائب رئيس الشركة لشؤون الأسلحة، قسطنطين بافلوف:" لدينا في المصنع 5 أجنحة، وسيتم في كل جناح تجميع منظومات "زيمليديلييه Zemledielie" لزرع الألغام عن بعد، فضلا عن تجميع أنواع أخرى من المنظومات القتالية.

وأعاد إلى الأذهان أن شركة "سبلاف" تتخصص كذلك في تصنيع وإنتاج راجمات الصواريخ، بما فيها قاذفات اللهب الثقيلة "سولنتسيبيوك Solntsepiok".

أما منظومة "زيمليديلييه" فتم تصميمها على الأسس التي تصمّم بناء عليها راجمات الصواريخ كلها حيث تنصب على منصة "كاماز" الثُمانية العجلات منظومة بمقدورها إطلاق 50 صاروخا بعيار 122 ملم، وفي كل صاروخ حشوة تحتوي على الألغام بمختلف أنواعها.

ويبلغ مدى عمل المنظومة 15 كيلومترا. ويتم تحضيرها للقتال أوتوماتيكيا. وتتضمن المنظومة كذلك عربة نقل وتعمير تقوم بإعادة تعمير المنظومة ونقل الألغام إليها.

وتتضمن العربة القتالية 50 ماسورة عيار 122 ملم ترمي بألغام إلى مسافة تتراوح بين 5 كيلومترات و15 كيلومترا.

وتقوم المنظومة بتحديد احداثيات حقول الألغام أوتوماتيكيا وتسجيلها بعد إتمام عملية التلغيم وترسلها إلى مركز القيادة.

يذكر أن منظومة "زيمليديلييه" كشف عنها لأول مرة في العرض العسكري الذي أقيم في الساحة الحمراء بموسكو بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ75 للنصر على النازية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا