روسيا: لا نقوم بمصادرة أصول المستثمرين الأجانب

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الحكومة الروسية لا تقوم بمصادرة أصول المستثمرين الأجانب، و"من يغادرون السوق إما يبيعون أصولهم أو ينقلون ملكيتها".

وجاء تصريح بيسكوف ردا على سؤال حول إذا كانت روسيا قد بدأت إجراءات مصادرة أصول المستثمرين من الدول غير الصديقة.

وقال بيسكوف: "لا لم تبدأ روسيا علمية مصادرة الأصول، وأولئك (المستثمرين الأجانب) الذين يغادرون السوق (الروسية) يقومون ببيع الأصول أو نقل ملكيتها، كل ذلك يتوقف على المفاوضات، لكن لم تكن هناك ولم تكن هناك عملية مصادرة (للأصول)".

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ويأتي ذلك في وقت ذكرت فيه مجلة "دير شبيغل" الألمانية أن مكتب المدعي العام الألماني يريد الاستيلاء على جزء من الأصول الروسية بقيمة تزيد عن 720 مليون يورو وتجديد ميزانية الدولة بها.

وبعد إطلاق روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، فرض الغرب عقوبات واسعة على موسكو وقام بمصادرة أصول روسية، من جهتها انتقدت روسيا مصادرة الأصول وأكد أنه ستدافع عن حقوقها وحقوق مواطنيها وشركاتها.

المصدر: RT + نوفوستي