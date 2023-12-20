"لتجديد ميزانية الدولة".. المدعي العام الألماني يريد مصادرة أصول روسية بأكثر من 720 مليون يورو

أفادت مجلة "دير شبيغل" الألمانية بأن مكتب المدعي العام الألماني يريد الاستيلاء على جزء من الأصول الروسية بقيمة تزيد عن 720 مليون يورو وتجديد ميزانية الدولة بها.

ووفقا لما ذكرته "دير شبيغل" على موقعها الإلكتروني، فقد تم تقديم طلب بهذا الشأن إلى المحكمة في فرانكفورت أم ماين، إلا أن الأصول الروسية في ألمانيا لا تزال حتى اللحظة مجمدة.

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وأكد مكتب المدعي العام تقديم طلب إلى المحكمة لمصادرة الأصول الروسية، حيث جاء في بيان صادر عن المكتب أنه يعتزم "مصادرة أموال في حساب مؤسسة مالية روسية بأحد البنوك في فرانكفورت أم ماين بمبلغ يزيد عن 720 مليون يورو بسبب محاولة التحايل على الحظر المفروض بموجب قانون التجارة الخارجية".

ولم يذكر مكتب المدعي العام الفيدرالي اسم مالك الأموال واكتفى بالإشارة إلى "مؤسسة مالية روسية"، فيما تزعم مجلة "دير شبيغل" أن مالك الأصول المعنية هو مؤسسة الإيداع الوطني للتسوية، وهي منظمة وقعت تحت عقوبات الاتحاد الأوروبي في يونيو 2022، ويزعم أن الموظفين حاولوا على الفور تحويل 720 مليون يورو من حساب الشركة الألمانية التابعة لـ JP Morgan إلى حساب آخر ولم يتم الدفع.

وكانت السلطات الألمانية، منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، قد جمدت أصولا روسية بقيمة 5.32 مليار يورو.

المصدر: تاس