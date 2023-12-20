الدفاع الروسية: إسقاط مروحية "مي-24" و32 مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مروحية أوكرانية من طراز "مي-24"، و32 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

جاء ذلك في تقرير سير العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا ليوم الأربعاء 20 ديسمبر، حيث تابع التقرير أن القوات المسلحة الروسية تمكنت من صد 5 هجمات أوكرانية في اتجاه كوبيانسك، فيما بلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه ما يصل إلى 40 عسكريا.

إقرأ المزيد

وفي اتجاه كراسنوليمان صدت القوات المسلحة الروسية هجومين، وفقد العدو ما يصل إلى 180 جنديا، كما صدت هجوما شنته مجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة قرية شومي بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وقد دمرت القوات المسلحة الروسية أكثر من 16.2 ألف مركبة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.

وقد ضربت القوات المسلحة الروسية، في اتجاه جنوب دونيتسك، نقاط تمركز القوات البشرية للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرى يليزافيتوفكا وفلاديميروفكا ونوفوميخايلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في هذا الاتجاه 110 عسكريا.

وكذلك أسقطت الدفاعات الجوية الروسية مروحية أوكرانية من طراز "مي-24"، علاوة على 32 طائرة أوكرانية مسيرة واعترضت 5 قذائف "هيمارس".

وضربت القوات المسلحة الروسية نقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 127 مقاطعة.

المصدر: RT