صرح حاكم منطقة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي بأن المقاومة العسكرية المنظمة في أوكرانيا قد تنتهي في الربيع القادم، مضيفا أن "الجبهة ستنهار على الأرجح".

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وعبر باليتسكي في حديث لوكالة "نوفوستي" عن اعتقاده بأن الجيش الأوكراني مثل أوكرانيا كله فشل، قائلا: "لذلك فإن آفاق الجيش الأوكراني – وأنا لست نبيا بالطبع... لكن يمكنني القول إنني أعتقد أنه في الشتاء والربيع ستنتهي هذه القصة بأكملها من وجهة نظر المقاومة العسكرية المنظمة. وعلى الأرجح، ستنهار الجبهة. أرى أن الإمكانات الهجومية تنخفض بشكل عام من حيث المبدأ، ولا يوجد لديهم عدد كاف من القذائف، ولا يوجد تدريب كاف".

وذكر أن الكتائب القومية في صفوف الجيش الأوكراني والتي أظهرت سابقا "ديناميكيات جيدة للمعركة" ليست موجودة اليوم.

وأوضح: "كما من المهم أن الجيش الأوكراني يتكون اليوم من كبار السن غير القادرين على القتال والشباب غير المدربين بشكل جيد. ومشكلة أخرى للجيش الأوكراني هي استخدام مختلف الأعيار للذخيرة. إنها قصة جدية للغاية نسجلها في محادثاتنا مع الأسرى. هنا "ليوبارد" وهناك "برادلي"، وفي كل مكان معدات مختلفة وتستخدم قطع غيار مختلفة وأسلوب التدريب مختلف في كل مكان".

وأردف أن العسكريين الأوكرانيين يتكبدون خسائر فادحة بسبب عدم معرفتهم باستخدام المعدات العسكرية الموجودة، وذلك بالإضافة إلى مشاكل في مجال التعاون بين مختلف أنواع القوات.

المصدر: نوفوستي