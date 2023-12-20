اشترت أوكرانيا في بريطانيا كاسحتي الألغام Sandown. واتضح فيما بعد أن هذه الكاسحات خرجت من الخدمة في سلاح البحر البريطاني.

ولا تزال هاتان السفينتان ترسيان في أحد الموانئ البريطانية. وقالت مجلة "زفيزدا" الروسية العسكرية إن لندن كانت قد أعلنت عن تسليم أوكرانيا كاسحتي الألغام من طراز Sandown، مشيرة إلى أن الجانب الأوكراني اشتراهما، حسب وزير الدفاع البريطاني غرانت شابز، على حساب الأموال التي خصصتها الوكالة البريطانية للإقراض الخارجي.

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يذكر أن الجانبين الأوكراني والبريطاني وقعا في 21 يونيو في أوديسا على متن مدمرة Defender البريطانية مذكرة تنفيذ مشروع الشراكة البحرية الذي قضى بتسليم أوكرانيا كاسحتي الألغام من طراز Sandown بإزاحة 484 طنا. وقد أطلق عليهما "تشيركاسي" و" تشيرنيغوف" نسبة إلى المدينتين الأوكرانيتين. لكنهما أقل فاعلية وقدرة قتالية، وفقا لمواصفاتهما التقنية التكتيكية، عن كاسحات الألغام الروسية من مشروع 12700.

وكانت وسائل الإعلام قد أفادت في وقت سابق بأن كاسحتي الألغام المذكورتين تم بناؤهما عامي 1999 و2000، وطول كل منهما 52 مترا، وصنع الجسم الخارجي لهما من مادة بلاستيكية. وتم تزويدهما برادار مائي صوتي مقطور وغواصة صغيرة للبحث عن الألغام.

على كل حال فإن البحارة الأوكرانيين كانوا مرتاحين إلى درجة ما. إلا أن تركيا أغلقت مضيقي البوسفور والدردنيل ومنعت عبور سفن حربية أجنبية بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. ولا يستبعد مقال نشرته مجلة "زفيزدا" الروسية أن هاتين السفينتين ستظلان في الموانئ البريطانية ما لم تنته العملية العسكرية الخاصة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا