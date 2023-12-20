تفسير لرفض لاعبة التنس الأوكرانية كوستيوك مواجهة لاعبة روسية تبلغ 16 عاما

أوضح منظمو بطولة Negometal Open الاستعراضية للتنس للسيدات المقامة في مدينة بورغ دي بيج الفرنسية سبب رفض لاعبة التنس الأوكرانية مارتا كوستيوك خوض مواجهة مع الروسية ميرا أندريفا.

وقال المنظمون إن السبب هو الضغط الذي يمارسه الجمهور الأوكراني على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدوا أن كوستيوك تلقت تهديدات، رغم أنها خططت في البداية لمباراة ضد اللاعبة الروسية البالغة 16 عاما.

إقرأ المزيد

ووجه منظمو الدورة الاستعراضية بطاقة دعوة للأوكرانية لتحل محل الكرواتية فيكيتش، التي كان من المفترض أن تلعب في نهائي البطولة الاستعراضية مباشرة، ولكنها انسحبت بسبب الإصابة.

وفي 17 ديسمبر الحالي، فاجأت اللاعبة الأوكرانية الجميع برفضها في اللحظة الأخيرة، مواجهة ميرا أندرييفا، التي تغلبت على مواطنتها فارفارا غراتشيوفا، الحاصلة على الجنسية الفرنسية، بمجموعتين من دون رد.

وقال المنظمون في بيان رسمي إن لاعبة التنس الأوكرانية رفضت المباراة مع أندريفا بسبب "الوضع الجيوسياسي".

واضطر منظمو البطولة، بسبب ضيق الوقت، لاستدعاء اللاعب الفرنسي يانيس الغزواني-دوران، الذي يشغل المركز 1145 في التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، لمواجهة اللاعبة الروسية في نهائي البطولة.

وانتهت المباراة بفوز اللاعب الفرنسي، البالغ 23 عاما على اللاعبة الروسية بمجموعتين من دون رد، بوقع: (7-5) و(6-2).

المصدر: "لينتا.رو"