زيلينسكي: أوكرانيا ستقيم المساعدات الألمانية بناء على الأفعال وليس فقط على الأقوال

أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن أوكرانيا ستقيم المساعدات الألمانية بناء على الخطوات الحقيقية وليس فقط على الدعم بالكلمات.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي: "ألمانيا بقيادة المستشار شولتس هي الثانية من حيث الدعم لأوكرانيا. سنظل نقيم المساعدات بناء على الخطوات الحقيقية وليس فقط على الدعم بالكلمات".

وفي وقت سابق، جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبستريت، أن ألمانيا قد تخفض المساعدات المقدمة لأوكرانيا لعام 2024 بمقدار 550 مليون يورو.

وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة لأوكرانيا، وأكدت أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا تمثل هدفا مشروعا لروسيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف الناتو "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.

كما شدد الكرملين على أن إمداد الغرب أوكرانيا بالأسلحة لا يساهم في إطلاق المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي، وأكد أن إطالة الصراع ستؤدي إلى المزيد من تدمير أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي