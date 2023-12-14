ألمانيا تزوّد أوكرانيا بمنظومة ثانية من صواريخ "باتريوت"

أظهرت القائمة المحدثة للأسلحة الموردة إلى أوكرانيا، على الموقع الإلكتروني للحكومة الألمانية، أن برلين زودت أوكرانيا بنظام دفاع جوي ثان من طراز باتريوت مع صواريخه.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس، أمس الأربعاء، إن "نظام باتريوت الثاني من ألمانيا سيتم تشغيله في أوكرانيا قبل نهاية العام".

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كما قامت ألمانيا خلال الأسبوع الماضي، بتسليم تسع مركبات مجنزرة من طراز "Bandvagn 206" صالحة للقتال في جميع التضاريس إلى كييف.

بالإضافة إلى ثماني شاحنات زيتروس، وثماني شاحنات صهاريج وأربع مركبات أخرى، وأكثر من 47 ألف طلقة عيار 40 ملم وثلاثة أجهزة إزالة ألغام متحركة يتم التحكم فيها عن بعد و14 جهاز استشعار للطائرات بدون طيار.

وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة لأوكرانيا، وأكدت أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا تمثل هدفا مشروعا لروسيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.

كما شدد الكرملين على أن إمداد الغرب أوكرانيا بالأسلحة لا يساهم في إطلاق المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي، وأكد أن إطالة الصراع ستؤدي إلى المزيد من تدمير أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي+ RT