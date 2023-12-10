الدفاع الألمانية تعلن أنها ستزود أوكرانيا بـ200 ألف قذيفة مدفعية العام المقبل

قال المفتش العام للقوات المسلحة الألمانية (بوندسفير)، كارستن بروير، إن ألمانيا بوسعها تزويد أوكرانيا بحوالي 200 ألف وحدة ذخيرة مدفعية العام المقبل.

وأكد بروير في مقابلة مع صحيفة "فرانكفورتر" أن ألمانيا ستواصل زيادة الطاقة الإنتاجية لزيادة إنتاج الذخيرة.

وفي بداية نوفمبر الماضي، قال مصدر أوروبي رفيع المستوى إن دول الاتحاد الأوروبي سلمت حتى الآن 300 ألف قذيفة من الذخيرة المقرر إرسالها إلى أوكرانيا.

وصرح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، في وقت سابق، أن الاتحاد الأوروبي لن يتمكن من الوفاء بوعده بتزويد أوكرانيا بمليون قذيفة بحلول مارس 2024.

وفي وقت سابق انتقدت المعارضة الألمانية سياسة الحكومة تجاه أوكرانيا، وقال نائب زعيم كتلة المعارضة، يوهان واديفول، إن دعم أوكرانيا بالذخائر أدى إلى حدوث نقص حاد في الذخيرة لدى الجيش الألماني، لدرجة أن ألمانيا لن تصمد في معركة لأكثر من يومين.

وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة لأوكرانيا، وأكدت أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا تمثل هدفا مشروعا لروسيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.

كما شدد الكرملين على أن إمداد الغرب أوكرانيا بالأسلحة لا يساهم في إطلاق المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي، وأكد أن إطالة الصراع ستؤدي إلى المزيد من تدمير أوكرانيا.

المصدر: تاس