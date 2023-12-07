سياسي فرنسي: "إما أن ننقاد كالكلاب لواشنطن وندمر أنفسنا أو نوقف كل شيء ونحقق السلام في أوكرانيا"

قال زعيم حزب الوطنيين الفرنسيين فلوريان فيليبو إن الوقت قد حان لأوروبا للتوقف عن اتباع الولايات المتحدة بشكل أعمى، والبدء بدفع أوكرانيا نحو السلام مع روسيا.

جاء ذلك فيما نشره فيليبو بصفحته الرسمية على موقع X للتواصل الاجتماعي، حيث كتب: "إما أن ننقاد كالكلاب وندمر أنفسنا، أو نوقف كل شيء ونحقق السلام!".

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وخلص فيليبو إلى أن الأخبار التي تفيد بأن مشروع قانون تخصيص أكثر من مائة مليار دولار كمساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، الذي لم يتم تمريره من خلال تصويت إجرائي في مجلس الشيوخ الأمريكي، كانت بمثابة كارثة بالنسبة لفلاديمير زيلينسكي.

ويتزايد الاستياء في الولايات المتحدة على إنفاق مليارات الدولارات على المساعدات لأوكرانيا، ولهذا السبب اضطر الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إلقاء خطاب خاص أمام الكونغرس، داعيا فيه إلى الموافقة العاجلة على طلب الأموال لكييف. ووفقا لبايدن، فإن الجمهوريين "يطلقون النار على ركبة أوكرانيا" من خلال ربط تخصيص مساعدات جديدة بتنفيذ مطالبهم المتعلقة بإصلاحات الحدود الأمريكية والهجرة.

المصدر: نوفوستي