قال الصحفي الأمريكي الشهير تاكر كارلسون في برنامجه على موقع X إن إدارة الرئيس جو بايدن كانت تكذب بتأكيدها علنا "احتمال هزيمة روسيا في النزاع مع أوكرانيا بفضل الدعم الغربي".

وتابع: "في البداية قيل لنا إن الدعم سيسمح للقوات الأوكرانية بهزيمة روسيا ومنعها من غزو بقية أوروبا أو شيء من هذا القبيل. لقد مر عامان تقريبا، واتضح أن كل هذا ليس صحيحا".

وأضاف: "أوكرانيا لن تهزم روسيا، وإذا كان أحد بصدد الهزيمة فهو الولايات المتحدة".

إقرأ المزيد

وأضاف كارلسون أن إدارة بايدن "لن تعترف أبدا بأن دعم أوكرانيا تحول إلى مأساة".

وكان البيت الأبيض قد طلب من الكونغرس نحو 106 مليارات دولار إضافية لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل، فضلا عن التحركات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، لكنه لم يتلق دعما مطلقا من الكونغرس، حيث يجب أن تتم الموافقة على الطلب من قبل كلا المجلسين، وكان حجر العثرة هو قضية أمن الحدود.

قال الجمهوريون إنهم لن يدعموا تمويل أوكرانيا حتى يغير البيت الأبيض نهجه في حماية الحدود الأمريكية، فيما صوت مجلس النواب ذو الأغلبية الجمهورية على تخصيص المساعدات لإسرائيل فقط، لكن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون منع هذه الخطوة.

وإذا فشل الكونغرس في الاتفاق على المساعدة لأوكرانيا الآن، فسيتعين أن يتم ذلك بعد عطلة عيد الميلاد، التي ستستمر من 14 ديسمبر وحتى 9 يناير.

في الوقت نفسه، فإن الأموال المخصصة سابقا لكييف على وشك النفاد، كما اعترفت الإدارة الأمريكية، لذلك سيتم تخفيض حزم إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي