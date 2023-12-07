أوكرانيا تحدد قائمة حاجاتها من الأسلحة الأمريكية

أفادت وكالة "رويترز" بأن وزارة الدفاع الأوكرانية طلبت من الولايات المتحدة أنظمة دفاع جوي THAAD ومقاتلات F/A-18 Hornet ومروحيات Apache وBlack Hawk.

إقرأ المزيد

ونقلت الوكالة عن الوثائق المتوفرة لديها: "عرض مسؤولون من وزارة الدفاع الأوكرانية في جلسة مغلقة في واشنطن قائمة بالأسلحة التي تحتاج إليها كييف لتلبية احتياجات القوات الأوكرانية".

وتضم القائمة أنظمة دفاع جوي THAAD ومقاتلات F/A-18 Hornet ومروحيات Apache وBlack Hawk ودبابات "أبرامز" ومدافع عيار 155 مم ومقاتلات "إف-16" وصواريخ ATACMS بعيدة المدى ومسيرات General Atomics بما فيها MQ-9B SkyGuardian وطائرات شحن عسكرية من طراز С-130 Hercules وC-17 Globemaster.

ورفض مجلس الشيوخ الأمريكي ليلة الخميس مشروع قانون لتخصيص مساعدات بمليارات الدولارات لأوكرانيا وإسرائيل.

وحتى النداء الخاص للرئيس الأمريكي جو بايدن والذي دعا الكونغرس للموافقة بشكل عاجل على طلب التمويل لكييف، لم يساعد في قبول المشروع.



المصدر: نوفوستي