البيت الأبيض: الجمهوريون في الكونغرس الأمريكي "يحتجزون" المساعدات لأوكرانيا رهينة للمساومة

أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، أن الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي، يحتجزون المساعدات إلى أوكرانيا رهينة للمساومة.

وقال كيربي، اليوم الأربعاء: "نحن نعلم أن هناك دعما من الحزبين لأوكرانيا في الكونغرس، لكننا خُدعنا من قِبل عدد من الجمهوريين الذين يريدون استخدام دعم أوكرانيا كرهينة للمطالبة بإدخال عدد من الإجراءات الحدودية على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة".

وتابع كيربي، كان ينبغي الموافقة على المساعدات إلى كييف يوم أمس الثلاثاء، ولكن بسبب موقف الجمهوريين، لم يحدث هذا، وفي هذا الصدد، استشهد كيربي، بقول ممثل رئيس أوكرانيا، الذي صرح أنه من دون الدعم الأمريكي "هناك خطر كبير من أن أوكرانيا قد تخسر هذه الحرب."

وفي وقت سابق، أعلن كيربي أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بحاجة ماسة للمال لتمويل مساعدات أوكرانيا.

وقال كيربي في مقابلة مع "إيه بي سي": "طلب التمويل الإضافي الذي قدمناه يشمل أموالا لأوكرانيا، وهو ما نحتاجه حقا. هناك أيضا أموال لإسرائيل ولأمن حدودنا".

وأكد كيربي أنه لا يستطيع أن يجزم بأن الإدارة الأمريكية قادرة على جمع الأموال لدعم أوكرانيا وإسرائيل وضمان الأمن القومي في آن واحد.

المصدر: تاس