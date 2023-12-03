كيربي: الإدارة الأمريكية بحاجة ماسة للأموال لمساعدة أوكرانيا

أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بحاجة ماسة للمال لتمويل مساعدات أوكرانيا.

وقال كيربي في مقابلة مع "إيه بي سي": "طلب التمويل الإضافي الذي قدمناه يشمل أموالا لأوكرانيا، وهو ما نحتاجه حقا. هناك أيضا أموال لإسرائيل ولأمن حدودنا".

وأكد كيربي أنه لا يستطيع أن يجزم بأن الإدارة الأمريكية قادرة على جمع الأموال لدعم أوكرانيا وإسرائيل وضمان الأمن القومي في آن واحد.

وكان رئيس مجلس النواب مايك جونسون قد قال في وقت سابق إن الكونغرس الأمريكي سيكون قادرا على الموافقة على تمويل إسرائيل وأوكرانيا قبل العطلة.

وفي الوقت نفسه، وصف أوكرانيا بأنها "أولوية أخرى"، مضيفا أنه "في رأي أغلبية أعضاء الكونغرس، فإن المساعدة الإضافية لكييف أمر مهم". في الوقت نفسه، أشار جونسون إلى أنه من أجل حل هذه القضية، من الضروري إحداث تغيير في سياسة الحدود الأمريكية.

المصدر: نوفوستي