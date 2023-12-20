"لا يمكننا الاستمرار من دونه".. التشيك وسلوفاكيا تطلبان من أوروبا الحفاظ على توريد النفط الروسي

قال نيكولاي توكاريف رئيس شركة "ترانسنفت"، إن جمهورية التشيك وسلوفاكيا طلبتا من الاتحاد الأوروبي، الحفاظ على إمدادات النفط الروسي "فبدونها لن تكونا قادرتين على الاستمرار".

وأضاف توكاريف، في مقابلة مع قناة روسيا 24 التلفزيونية: "تقدمت كل من جمهورية التشيك وسلوفاكيا الآن إلى بروكسل، بطلب الحفاظ على هذه الكميات من إمدادات النفط الروسية، لأنهما لا تملكان إمكانية الوصول إلى البحر، وليس لديهما الفرصة لتلقي النفط من مصادر أخرى".

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وأشار توكاريف إلى أن جمهورية التشيك، لديها إمكانية استقبال كميات صغيرة من النفط عبر خط أنابيب النفط من أوروبا.

وأكد توكاريف: "لكن بشكل عام، لا يمكن لاقتصاد هاتين الدولتين ببساطة الوجود بدون النفط الروسي".

حتى بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، كانت روسيا تعتبر مورد النفط الرئيسي إلى أوروبا، وكانت تغطي حوالي 20% من احتياجات القارة من الخام.

ولكن الدول الغربية بدأت تشديد عقوباتها ردا على العملية الروسية في أوكرانيا، وكان الغرض منها، محاولة الحد من إيرادات موسكو من صادرات النفط.

المصدر: نوفوستي