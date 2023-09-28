البرلمان البلغاري يصادق على قرار التخلي عن النفط الروسي في 2024

صادق البرلمان البلغاري على قرار التخلي عن النفط الروسي بحلول 1 أكتوبر عام 2024، حسبما أفادت وسائل الإعلام البلغارية.

ومن المقرر التخلي عن النفط الروسي تدريجيا، حيث سيكون بإمكان مصفاة "لوك أويل" في مدينة بورغاس البلغارية تكرير ما لا يزيد عن 80% من النفط الروسي حتى 31 ديسمبر 2023، ثم ما لا يزيد عن 75% حتى 31 مارس 2024، و50% حتى 30 يونيو 2024، و25% حتى نهاية سبتمبر 2024.

واعتبارا من 1 أكتوبر عام 2024 سيتعين على "لوك أويل" الانتقال إلى التخلي عن تكرير النفط الروسي بالكامل.

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وفي حال عدم تنفيذ الشركة الروسية لشروط القرار، ستقوم الحكومة البلغارية بنقل كافة أصول "لوك أويل"، بما فيها المصفاة في بورغاس إلى إدارة الدولة البلغارية وتعيين مدير خاص لها.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي اتفق في العام الماضي على حظر استيراد النفط الروسي مع استثناء توريدات النفط الروسي إلى بلغاريا بحرا حتى أواخر 2024.

وبحث البرلمان البلغاري خطة طويلة الأمد للتخلي عن النفط الروسي، وتبنى مشروع قانون ينص على التخلي عنها في مدة 30 يوما، لكن البرلمان أعاد النظر في ذلك لاحقا، حيث حذر وزير الاقتصاد بوغدان بوغدانوف من قفزة في أسعار الوقود في حال تطبيق الحظر في مواعيد قصيرة.

المصدر: تاس