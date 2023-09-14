أين العقوبات الغربية؟.. وكالة الطاقة الدولية: روسيا جنت مبلغا قياسيا من مبيعات النفط منذ خريف 2022

ذكرت وكالة الطاقة الدولية، أن روسيا في أغسطس الماضي جنت أكبر إيرادات من صادرات النفط منذ أكتوبر 2022، فيما تراجعت أحجام المبيعات في الشهر المذكور بمقدار 150 ألف برميل يوميا.

ووفقا لتقرير الوكالة فقد ارتفعت عائدات النفط الروسية إلى 17.1 مليار دولار في أغسطس 2023، على الرغم من تراجع الصادرات بنحو 7.5% على أساس سنوي، إلى 7.2 مليون برميل يوميا.

وأشارت الوكالة إلى أن برميل الخام الروسي من ماركة "يورالس" Urals في أغسطس 2023 تم بيعه بـ70 دولارا، وهو ما يزيد بمقدار 10 دولارات عن السقف الموضوع من قبل الغرب.

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كذلك لفتت إلى ارتفاع سعر برميل النفط الروسي بنحو أكثر في الأسبوع الأول من سبتمبر الجاري، حيث يتم بيعه بـ75 دولارا.

وارتفاع إيرادات النفط والغاز يعد دليل على فشل العقوبات الغربية ضد روسيا، حيث سعى الغرب من خلال وضع سقف لسعر البرميل الروسي إلى تقليص إيرادات الميزانية الروسية.

وهذا يتوافق مع تقارير إعلامية غربية، أشارت إلى روسيا تبيع نفطها الخام فوق سقف السعر البالغ 60 دولارا للبرميل الذي حدده الغرب.

وفي ديسمبر 2022، فرض الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع سقفا لسعر برميل النفط الروسي، حيث حظر على شركات النقل والتأمين الأوروبية تقديم خدماتها إذا تم بيعه فوق مستوى 60 دولارا للبرميل.

واعتبارا من 5 فبراير 2023، تم فرض سقف سعري على إمدادات المنتجات النفطية من روسيا، حيث تم فرض سقف عند 100 دولارا للمنتجات النفطية التي تباع بعلاوة مثل الديزل.

من جهتها فرضت موسكو حظرا انطلاقا من 1 فبراير الجاري على بيع نفطها ومنتجاته للجهات التي تتقيد بالسقف السعري.

المصدر: RT