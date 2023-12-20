بايدن: هناك اتفاق كبير بين روسيا وترامب

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس خلال حفل لجمع الأموال لحملته الانتخابية في ولاية ماريلاند، عن اعتقاده بأن سلفه دونالد ترامب يتفق في الرأي مع روسيا حول الكثير من القضايا.

وقال بايدن: "في عطلة نهاية هذا الأسبوع، أعرب ترامب عن تأييده لصديقه القديم (فلاديمير) بوتين. حتى أن ترامب اقتبس منه في نهاية هذا الأسبوع. هذا ليس مفاجئا. في النهاية، هناك اتفاق كبير بين موسكو ومارالاغو (قصر ترامب في فلوريدا)".

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ويشار إلى أن ترامب، كان قد اقتبس في خطاب ألقاه في نيو هامبشاير في 16 ديسمبر، عن الرئيس الروسي قوله إن الأحداث في الولايات المتحدة "تظهر تعفن النظام السياسي الأميركي، الذي لا يمكنه المطالبة بتعليم الديمقراطية للآخرين".

وأضاف بايدن أن "التهديد الأكبر الذي يشكله ترامب هو التهديد لديمقراطيتنا. العبارات التي يستخدمها تذكرنا بالذين خرجوا من ألمانيا في الثلاثينيات. وهو يصف أولئك الذين يعارضونه بالطفيليين. وفي نهاية هذا الأسبوع تحدث مرة أخرى عن كيفية تسميم الدماء في بلادنا. حتى الجمهوريين المحافظين تحدثوا عن ذلك علنا".

وفي سبتمبر الماضي، علق الرئيس بوتين، في جلسة عامة لمنتدى الشرق الاقتصادي، على محاكمة ترامب في الولايات المتحدة: "بالنسبة لنا، ما يحدث اليوم، في رأيي أمر جيد، لأنه يظهر فساد النظام السياسي الأمريكي، الذي لا يمكنه أن يدعي تعليم الآخرين الديمقراطية. كل ما يحدث مع ترامب هو اضطهاد مسيس".

المصدر: تاس