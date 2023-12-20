للمرة الأولى في تاريخ أمريكا.. محكمة كولورادو تستخدم تعديلا دستوريا لاستبعاد ترامب من السباق الرئاسي

مُنع الرئيس السابق دونالد ترامب من المشاركة في الانتخابات التمهيدية الرئاسية في كولورادو للعام المقبل، حسبما قضت المحكمة العليا في الولاية يوم الثلاثاء.

وقررت المحكمة أن ترامب غير مؤهل لدخول البيت الأبيض، مستشهدة ببند التمرد في الدستور الأمريكي، مما أدى إلى استبعاده من الاقتراع. إنها المرة الأولى في التاريخ التي يتم فيها استخدام المادة 3 من التعديل الرابع عشر لاستبعاد مرشح رئاسي.

وحسب شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، اتخذت المحكمة هذا القرار بسبب تورط ترامب في أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.

وكتبت المحكمة في قرارها بأغلبية 4 أصوات مقابل 3: "ترى أغلبية المحكمة أن ترامب غير مؤهل لتولي منصب الرئيس بموجب المادة 3 من التعديل الرابع عشر".

وقد تم تأجيل الحكم حتى 4 يناير، أو حتى تتخذ المحكمة العليا الأمريكية قرارا بشأن القضية. وقال محامو ترامب إنهم سيستأنفون أي حكم يستبعده من الاقتراع.

ويعد هذا الحكم هو الأول الذي توافق فيه محكمة ولاية على ضرورة منع ترامب، المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة، من خوض الانتخابات بسبب بند دستوري أمريكي يمنع الأشخاص الذين شاركوا في "التمرد" من خوض الانتخابات في ولاية ما.

وفي سياق متصل، اعتبر ترامب يعتبر قرار محكمة كولورادو "مناهضا للديمقراطية" وتعهد الطعن به أمام المحكمة الأمريكية العليا.

المصدر: AFP