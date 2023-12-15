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"سي إن إن" تكشف عن قلق أمريكي من كشف أسرار أمنية بعد فقدان وثائق سرية جدا في عهد ترامب

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Legion-Media
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ذكرت شبكة "سي إن إن"، أن وكالات الاستخبارات الأمريكية قلقة للغاية من احتمال كشف أسرار الأمن القومي بعد اختفاء مواد استخباراتية سرية للغاية، تتعلق بـ"التدخل الروسي" في الانتخابات

وقالت "سي إن إن" نقلا عن مصادر: "منذ ترك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منصبه، يبدو أنه لم يتم العثور على المواد الاستخباراتية الهامة المفقودة".

وأوضحت: "اختفى ملف يحتوي على معلومات سرية للغاية تتعلق بالتدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية في نهاية رئاسة دونالد ترامب، مما أثار مخاوف بين مسؤولي المخابرات من احتمال كشف بعض أسرار الأمن القومي الأكثر أهمية لدى الولايات المتحدة وحلفائها".

وأضافت: "إن اختفاءها، الذي لم يتم الإبلاغ عنه من قبل كان مقلقا للغاية لدرجة أن مسؤولي المخابرات أطلعوا قادة اللجنة بمجلس الشيوخ العام الماضي على المواد المفقودة وجهود الحكومة لاستعادتها".

هذا ووصفت وزارة الخارجية الروسية، في عام 2018، اتهام واشنطن 13 مواطنا روسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية مجرد "محض هراء".

كما علق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على نتائج التحقيق الذي أجرته لجنة الاستخبارات لمجلس النواب الأمريكي في "التدخل الروسي" في الانتخابات الرئاسية عام 2016. مؤكدا "عدم وجود أي أدلة بشأن ذلك".

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المصدر: RT + "سي إن إن"

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