بيسكوف: الغرب لا يفهم درجة توحّد الشعب الروسي والتفافه حول رئيسه

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن الغرب لا يفهم درجة توحّد روسيا والتفافها حول الرئيس فلاديمير بوتين، لافتا إلى العدد الهائل للطلبات بشأن الخط المباشر تعبيرا عن الدعم.

وأشار دميتري بيسكوف في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية إلى أن "السياسات المعادية للروس أو ظاهرة الروسوفوبيا خلال الحملة الانتخابية في روسيا ممكنة من الغرب، حيث لا يفهمون درجة توحّد الروس".

وأضاف: "من الواضح أن ظاهرة الروسوفوبيا ستستمر، بالطبع، سيكون الهدف الرئيسي هو الحملة الانتخابية نفسها.. من الصعب جدا عليهم فهم درجة توطّد أركان المجتمع، ودرجة الدعم الشعبي لروسيا.. لقد حصلنا في سياق الحرب الهجينة على حصانة معينة ضد هذه السياسات المعادية، وأنا متأكد من أن هذه الحصانة ستنجح".

ولفت إلى "العدد الهائل للطلبات بشأن الخط المباشر للتعبير عن الدعم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

كما قال بيسكوف إن "ممثلي وسائل الإعلام من الدول غير الصديقة المعتمدة في روسيا سيشاركون في خط مباشر مشترك، ومؤتمر صحافي كبير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وأوضح: "ستكون هناك وسائل إعلام روسية وأجنبية، كما سوف يتم تمثيل وسائل إعلام الدول غير الصديقة الذين لا يزال لديهم اعتماد من وزارة الخارجية، وهو بالنسبة للصحافيين الأجانب إلزامي، ما داموا يواصلون عملهم هنا".

هذا وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن الغرب يسعى بشتى السبل ويحاول جاهدا لضغط روسيا وتحجيمها وإيذائها، إلا أنه لن ينجح في ذلك أبدا.

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المصدر: RT + تاس