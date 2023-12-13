بيسكوف يكشف عن استعدادات بوتين للقاء "الخط المباشر مع الرئيس"

صرح السكرتير الصحفي للكرملين دميتري بيسكوف بأن الرئيس فلاديمير بوتين يضحي في أغلب الأحيان بنومه من أجل برنامج عمله، بما في ذلك في رحلاته الدولية والداخلية في أرجاء البلاد.

وقال ممثل الكرملين في تعليق لقناة "إزفستيا" التلفزيونية: "الرئيس ينام وقتا قليلا سواء في أثناء الرحلات الدولية أو في أثناء الرحلات الداخلية في جميع أنحاء البلاد. إنه كثيرا ما يستغني عن النوم من أجل برنامج عمله"، وبحسب بيسكوف، فإن الرئيس "ينام أحيانا بضع ساعات في اليوم".

وشدد بيسكوف، في إشارة إلى تحضيرات بوتين للقاء السنوي الخاص "الخط المباشر مع فلاديمير بوتين" والمؤتمر الصحفي لنتائج العام: "عندما يستعد لمثل هذه الأحداث الكبرى، عليه بالطبع أن يضحي بوقت النوم. فهو يعمل على طلبات المواطنين، وهو متنبه للغاية لموضوع التحضيرات".

وأشار ممثل الكرملين إلى أنه منذ عدة أيام، أمضى الرئيس الروسي ما بين 10 إلى 12 ساعة في فرز مجموعات من الموضوعات التي تشكل أهم العناوين لدى الروس.

وأضاف بيسكوف: "لقد عملت مع الوزراء، ومع نواب رؤساء الوزراء، ومع مساعدي. واستعددت لما سيحدث غدا".

وأوضح السكرتير الصحافي لرئيس الدولة، أن الرئيس فلاديمير بوتين عقد “اجتماعا تفصيليا” مع الإدارة عشية اللقاء السنوي الخاص "الخط المباشر مع فلاديمير بوتين" ومؤتمرا صحفيا كبيرا.

وقال بيسكوف: "في الواقع، عقد الرئيس اجتماعا مفصلا إلى حد ما مع الإدارة الروسية في وقت متأخر من أمس واليوم في ما يتعلق بالتحضير للمؤتمر الصحفي والخط المباشر”.

ووفقا لممثل الكرملين، كان بوتين مهتما بما يؤكد عليه المواطنون في طلباتهم، أيّ القضايا أكثر أهمية وأيها أقل، وأشار بيسكوف إلى أن "من الطبيعي أن يتصل الرئيس على الفور بالوزراء ورؤساء الإدارات ومساعديه الاقتصاديين، وبالتالي جهز نفسه، بما أنه كان هناك وقت كاف لتجميع الأسئلة حسب كل موضوع معين".

وأضاف المتحدث أن العمل مكثف للغاية، ويستمر لساعات طويلة دون انقطاع ووفقا له، يقوم الرئيس بتحليل القضايا منذ يومين حتى الآن.

وفي معرض حديثه عن استعداداته للحدث القادم، أشار بيسكوف مازحا إلى أنه قد تعرف على مكان عمله في 14 ديسمبر، وأضاف: "لا يزال يتعين إجراء تعديلات صغيرة – والتقدم إلى الأمام".

وكان بيسكوف قد أفاد في وقت سابق أن الرئيس سيلخص نتائج العام في 14 ديسمبر الجاري، مشيرا إلى أنه سيتم إجراء المؤتمر الصحفي ولقاء الخط المباشر بشكل مشترك كما جرى في عام 2020، عندما حال الوباء دون إقامة الحدثين بشكلهما السابق.

وتم عقد لقاء "خط مباشر مع الرئيس" آخر مرة في عام 2021، وبإجمالي 18 مرة (بتنسيق منفصل)، ومنذ عام 2001، تواصل بوتين مع الروس على الهواء 15 مرة كرئيس وأربع مرات كرئيس للوزراء.

المصدر: RT