بيسكوف: كل من يوجه سؤالا إلى بوتين سيحصل على إجابة عليه

أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن كل مواطن روسي يوجه سؤالا إلى الرئيس فلاديمير بوتين سيتلقى إجابة على سؤاله حتى لو لم يكن من رئيس الدولة نفسه.

وكشف بيسكوف، عبر "القناة الأولى" عن أنه تم حتى الآن تلقي أكثر من 800 ألف سؤال، والرئيس سيجيب على أسئلة الروس في 14 ديسمبر الجاري.

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وأضاف بيسكوف: "عمليا ستبقى غالبية الأسئلة من دون إجابة، لأن الرئيس ليس لديه الوقت الكافي للتعامل إلا مع بضع عشرات من تلك الأسئلة".

وقال: "بعد ذلك يأتي دور العمل الشاق لـ"الجبهة الشعبية".. لقد علمت أن لديهم علاقات راسخة مع المحافظين ورؤساء المناطق.

وأردف: "في النتيجة، سيتلقى كل مواطن إجابة على سؤاله، حتى لو لم يكن ذلك شخصيا من فم الرئيس بوتين، ولكن الجميع سيحصل على الإجابة".

وفي استطلاع للرأي العام أجراه مركز عموم روسيا للدراسات الاجتماعية "فتسيوم"، أواخر سبتمبر الماضي، أن نسبة 77.7% من المواطنين الروس يثقون بالرئيس فلاديمير بوتين، ويوافق 74.3% على نشاطاته.

ووفقا لنتائج الدراسة، ردّ 77.7% من المشاركين في الاستطلاع بشكل إيجابي عند سؤالهم عن الثقة في رئيس روسيا الاتحادية، بينما كان لـ 17.8% رأي معاكس.

المصدر: نوفوستي