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استطلاع جديد حول نسبة الروس "الواثقين" ببوتين

أخبار روسيا

استطلاع جديد حول نسبة الروس
Globallookpress Gavriil GrigorovKremlin Pool
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (صورة أرشيفية)
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أظهر استطلاع رأي أجراه مركز عموم روسيا لدراسة الرأي العام VCIOM أن 77.1% من المواطنين يثقون بالرئيس فلاديمير بوتين، و73.6 يوافقون على ما يقوم به.

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وبحسب نتائج الدراسة، أجاب 77.1% من الروس بالإيجاب على سؤال ما إذا كانوا يثقون في الرئيس، وكانت نسبة أصحاب الرأي المضاد 18.2%. كما وافق 73.6% من المستطلعة آرائهم على ما يقوم به الرئيس، بينما لم يوافق على ذلك 16%.

وقد تم إجراء استطلاع الرأي من قبل مركز عموم روسيا لدراسة الرأي العام في الفترة من 18 أغسطس إلى 3 سبتمبر، وشارك في الاستطلاع 1.6 ألف شخص فوق سن 18 عاما. وكان متوسط بيانات المسح 7 أيام، والحد الأقصى لخطأ أخذ العينات باحتمال 95% لا يتجاوز 1%.

المصدر: RT

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