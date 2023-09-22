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استطلاع: حوالي 78% من الروس يثقون بالرئيس بوتين

أخبار روسيا

استطلاع: حوالي 78% من الروس يثقون بالرئيس بوتين
Sputnik
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جاء في استطلاع للرأي العام أجراه مركز عموم روسيا للدراسات الاجتماعية "فتسيوم"، أن 77.7% من المواطنين الروس يثقون بالرئيس فلاديمير بوتين، ويوافق 74.3% على نشاطاته.

ووفقا لنتائج الدراسة، رد 77.7% من المشاركين في الاستطلاع بشكل إيجابي عندما سئلوا عن الثقة في رئيس روسيا الاتحادية، بينما كان لـ 17.8% رأي معاكس.

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وأبدى 74.3% من الذين تم استطلاع آرائهم، الموافقة على نشاط الرئيس الروسي، فيما أبدى 15.8% عدم موافقتهم على ذلك.

تم إجراء الاستطلاع المذكور، في الفترة من 11 إلى 17 سبتمبر، وشمل 1600 مشارك تتراوح أعمارهم بين 18 عاما وما فوق.

ويشار إلى أن معطيات الاستطلاع، هي قيمة متوسطة خلال فترة  ​سبعة أيام.

المصدر: نوفوستي

 

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