بيسكوف: في 14 ديسمبر سيستعرض بوتين نتائج العام المنتهي

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين، سيعقد بشكل مشترك في يوم 14 ديسمبر المؤتمر الصحفي السنوي والخط المباشر، لاستعراض نتائج هذا العام.

وأضاف بيسكوف: "في 14 ديسمبر، سيستعرض الرئيس فلاديمير بوتين نتائج العام المنصرم. وسيتم خلال ذلك الجمع بين المؤتمر الصحفي السنوي الختامي والخط التلفزيوني المباشر".

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وذكر بيسكوف أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استخدام مثل هذا الجمع بين الفعاليتين. إذ سبق وأن تم اللجوء إلى ذلك عام 2020، عندما حالت الجائحة دون إقامة الحدثين بشكلهما السابق.

وردا على سؤال حول المدة التي ستستغرقها هذه الفعالية، قال المتحدث باسم الكرملين: "المؤتمر الصحفي الكبير] والخط المباشر [مع بوتين] ليس لهما توقيت واضح محدد سلفا. هذا الحدث يكون دائما طويل المدة وغني المحتوى".

المصدر: تاس