 
مباشر

الكرملين: تفجير السيل الشمالي قد يشكل شرارة لاندلاع حرب

أخبار العالم

الكرملين: تفجير السيل الشمالي قد يشكل شرارة لاندلاع حرب
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wcus

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن عملا مثل تفجير خطوط غاز السيل الشمالي يمكن أن يعطي دافعا لاندلاع الحرب، الخط من منشآت البنية التحتية الحيوية الحساسة.

وأضاف بيسكوف في الكلمة التي ألقاها أمام "ماراثون المعرفة: "قد يرى البعض أن هذا مجرد حادث، إنما في الواقع عمل كهذا (تفجير خط أنابيب غاز السيل الشمالي)، يمكن أن يشكل دافعا لاندلاع الحرب".

وتساءل بيسكوف: "هل لكم أن تتخيلوا ذلك، هذا أمر بالغ الأهمية، لقد فجروا منشأة من منشآت البنية التحتية الحيوية، بينما ظل العالم صامتا".

وتابع بيسكوف قائلا: "بعد الحادث صدرت تصريحات مباشرة وغير مباشرة، رسمية وشبه رسمية، وبدأ محللون زائفون في الصراخ بأن روسيا وحدها لديها القدرة على القيام بذلك، دون أي شعور بوخز الضمير.

إقرأ المزيد
بوتين يحذر من احتمال لجوء الغرب لأعمال تخريبية تطال منشآت روسية مع استنفاد سياسة العقوبات
بوتين يحذر من احتمال لجوء الغرب لأعمال تخريبية تطال منشآت روسية مع استنفاد سياسة العقوبات

وقال: "أصبحت هذه هي الحقيقة الخاصة بهم، أو بالأحرى الباطل الذي يؤمنون به، ولاحقا اكتشفوا أنهم أخطأوا في اتهامنا، وأن ثمة يختا مجهولا قام بذلك. كل الطرق تقود إلى أوكرانيا، أو إلى أمريكا، أو إلى كليهما معا".

وشدد بيسكوف على أن الغرب لا يريد قول الحقيقة، معتبرا أن "الوضع فاضح".

المصدر: ريا نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

كيف سيتعاطى حزب الله مع إسرائيل في ضوء حرب غزة؟.. أبرز نقاط خطاب حسن نصر الله (فيديو)