بيسكوف يعتبر ترشح بوتين للانتخابات الرئاسية الروسية حدثا عالميا

وصف السكرتير الرئاسي الروسي دميتري بيسكوف قرار فلاديمير بوتين الترشح لولاية جديدة بالخبر المهم على المستوى العالمي، مشيرا إلى أن الرئيس لم يناقش الأمر مع نظرائه الأجانب.

وأكد بيسكوف على قناة روسيا 24 أن "من الأخبار العالمية اليوم، بالطبع، أن بوتين وافق على الترشح للرئاسة وأعلن على الملإ نيته الترشح.. في الواقع، هذا خبر عالمي".

وأشار السكرتير الرئاسي إلى أن بوتين لم يناقش نيته الترشح للانتخابات الرئاسية الروسية عام 2024 مع زملائه الأجانب. فقد قال ردا على سؤال عما إذا كان بوتين قد تحدث إلى أي من الزعماء الأجانب حول هذا الأمر خلال الاتصالات العديدة الأخيرة وما إذا كان قد أبلغهم بخططه للترشح: "كلا".

وقد أفصح الرئيس بوتين عن نيته الترشح خلال حديثه مع بطل جمهورية دونيتسك الشعبية أرتيوم جوغا أثناء مراسم تكريمه وفريقاً من العسكريين بمناسبة عيد "بطل روسيا" اليوم في الكرملين.

وكانت اللجنة المركزية للانتخابات الروسية قد أعلنت قبل قليل الـ15 والـ16 والـ17 من مارس المقبل أياما للتصويت في الانتخابات الرئاسية.

وقالت رئيسة اللجنة إيلا بامفيلوفا إنه تم اعتماد قرار التصويت خلال ثلاثة أيام، نزولا عند مطالبة المواطنين بإتاحة وقت أطول للتصويت.

وجاء إعلان لجنة الانتخابات، غداة قرار مجلس الاتحاد الروسي تحديد الـ17 من مارس 2024 موعدا للانتخابات الرئاسية.

المصدر: RT