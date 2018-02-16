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موسكو: اتهام واشنطن لمواطنين روس بالتدخل في الانتخابات الأمريكية هراء

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موسكو: اتهام واشنطن لمواطنين روس بالتدخل في الانتخابات الأمريكية هراء
Sputnik Natalya Seliverstova
مقر وزارة الخارجية الروسية
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وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اتهام واشنطن 13 مواطنا روسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بـ "محض هراء".

وكتبت زاخاروفا على حسابها في "فيسبوك": "تبين أن 13 شخصا، وفقا لوزارة العدل الأمريكية، تدخلوا في الانتخابات الأمريكية!؟ 13 مقابل مليارات من دولارات المخابرات الأمريكية؟ ضد الاستخبارات والتجسس المضاد، ضد آخر التطويرات والتقنيات؟ هذا هراء"!

وأضافت زاخاروفا: "هذا يعكس الواقع السياسي الأمريكي الحديث".

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وكانت هيئة محلفين اتحادية كبرى في الولايات المتحدة وجهت اتهامات لـ13 مواطنا روسيا وثلاثة كيانات روسية بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة.

وجاء في لائحة الاتهامات: "مؤسسة البحث الإلكتروني من بين المؤسسات التي صدرت بحقها التهم، وهي مؤسسة روسية هدفها التدخل في الانتخابات"، كما ضمت اللائحة أسماء عدد من موظفي المؤسسة.

وبحسب بيان صدر عن مكتب المستشار الخاص الأمريكي روبرت مولر، فإن الكيانات الروسية بدأت التدخل في العمليات السياسية الأمريكية بما في ذلك انتخابات الرئاسة لعام 2016، في وقت مبكر من عام 2014.

المصدر: وكالات

علي جعفر

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