ترامب يقتبس تصريحات بوتين ليثبت أن الديمقراطية الأمريكية في خطر

اقتبس الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تصريحات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ليثبت أن الديمقراطية في الولايات المتحدة تواجه خطرا كبيرا، وأن هناك انحطاطا في النظام الأمريكي.

وقال ترامب في تجمع حاشد لأنصاره في نيو هامبشاير: "حتى فلاديمير بوتين، هل سمع أحد عن فلاديمير بوتين من روسيا؟.. قال وهذا اقتباس: إن اضطهاد المعارضين بدوافع سياسية أمر جيد للغاية بالنسبة لروسيا، لأنه يظهر انحطاط النظام الأمريكي، الذي لا يستطيع التظاهر بأنه معلم للديمقراطي’.. نحن نتحدث عن الديمقراطية، ولكن العالم كله يشاهد الاضطهاد السياسي للخصم الذي سوف يركله من الخلف".

وفي سبتمبر الماضي، علق بوتين، في جلسة عامة لمنتدى الشرق الاقتصادي، على محاكمة ترامب في الولايات المتحدة: "بالنسبة لنا، ما يحدث اليوم، في رأيي أمر جيد، لأنه يظهر فساد النظام السياسي الأمريكي، الذي لا يمكنه أن يدعي تعليم الآخرين الديمقراطية. كل ما يحدث مع ترامب هو اضطهاد سياسي لمنافسه السياسي".

ويواجه ترامب إجمالي 91 تهمة في أربع قضايا جنائية، يصفها السياسي الجمهوري بأنها محاولة من المؤسسة الديمقراطية لمنعه من العودة إلى البيت الأبيض، وأخطر التهم تهدد ترامب بالسجن 20 عاما، وإذا تم تحديد العقوبة بإضافة أحكام، فمن الممكن أن ينتهي به الأمر خلف القضبان لعدة قرون. واستنادا إلى مجمل التهم، يواجه السياسي أكثر من 700 عام في السجن.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمره الصحفي الكبير، ملخصا نتائج العام، إن روسيا مستعدة لبناء علاقات مع الولايات المتحدة، وهذا أمر مهم وضروري.

وأشار بوتين إلى أنه عندما تحدث تغييرات داخلية في الولايات المتحدة، فإنهم سيبدأون في احترام الآخرين، ثم سيتم تهيئة الظروف الأساسية لتحسين العلاقات.

المصدر: RT