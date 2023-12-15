بيسكوف يعلق على تصريحات ترامب حول إنهاء النزاع في أوكرانيا "خلال 24 ساعة"

علق المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف على تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ونيته إنهاء نزاع أوكرانيا بيوم واحد، موضحا أنها مشكلة معقدة للغاية كي يتم حلها هكذا.

ونقلت قناة NBC التلفزيونية عن بيسكوف قوله "إنها مشكلة شديدة التعقيد أمام هذا الحل البسيط المقترح من قبل ترامب.

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وسبق أن صرح ترامب مرارا أنه في حالة إعادة انتخابه رئيسا للبلاد، فإنه يعتزم التوصل إلى تسوية للنزاع بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا خلال 24 ساعة فقط.

يشار إلى أن ترامب كشف في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" في يوليو الماضي، عن تفاصيل خطته لإنهاء النزاع الأوكراني في غضون 24 ساعة.

وقال ترامب: "كما تعلمون لدي علاقة جيدة مع بوتين. كنت سأقول له: يجب عليك تدبير هذا الموضوع. وسأقول لزيلينسكي: عليك حل هذه المسألة. كنت سأقول لأحدهما إنه سيحصل على الكثير من المال، وللآخر أنه لن يحصل على المال. وأنا سأحصل على تسوية خلال 24 ساعة".

وفي بداية نوفمبر الماضي، أكد ترامب أن تدخلات الولايات المتحدة في أوكرانيا تسير بشكل سيء، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال انحسار تغطية النزاع الأوكراني في وسائل الإعلام الأمريكية.

وقال أمام تجمع حاشد في تكساس: "هذا يعني أن الأمور سيئة لأنهم لم يعودوا يتحدثون عن أوكرانيا".

بدوره، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يوم 22 نوفمبر الماضي، عن استعداده ليناقش مع ترامب مقترحاته بشأن تسوية النزاع في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في تصريح لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "دعونا نتحدث معه ونتيح له فرصة ليعرض ما هي الخطوات التي تتضمنها معادلته للسلام. أنا مستعد".

المصدر: نوفوستي + تاس + وكالات