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زيلينسكي: مستعد لمناقشة مقترحات ترامب حول السلام

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زيلينسكي: مستعد لمناقشة مقترحات ترامب حول السلام
AP Efrem Lukatsky, File
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أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن استعداده ليناقش مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مقترحاته بشأن تسوية النزاع في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في تصريح لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "دعونا نتحدث معه ونتيح له فرصة ليعرض ما هي الخطوات التي تتضمنها معادلته للسلام. أنا مستعد".

وتابع: "طبعا إذا كانت لديه خطة للسلام، فبإمكانه أن يعرضها علي".

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وجدد زيلينسكي رفضه لأي مبادرة للسلام تتضمن الاعتراف بالقرم ودونباس وخيرسون وزابوروجيه جزءا من روسيا.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد صرح أكثر من مرة بأنه بإمكانه إيجاد حل للنزاع في أوكرانيا في غضون 24 ساعة.

ودعا زيلينسكي ترامب لزيارة أوكرانيا، لكن الأخير رفض المقترح، مشيرا إلى أن ذلك قد يؤدي لتضارب المصالح.

المصدر: تاس

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