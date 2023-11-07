 
مباشر

ترامب يرفض دعوة زيلينسكي لزيارة أوكرانيا والاستماع لشرح من 24 دقيقة

أخبار العالم

ترامب يرفض دعوة زيلينسكي لزيارة أوكرانيا والاستماع لشرح من 24 دقيقة
AP
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wdc0

رفض الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، دعوة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لزيارة أوكرانيا.

إقرأ المزيد
ترامب يكشف عن طريقة كانت ستمنع الحرب في أوكرانيا
ترامب يكشف عن طريقة كانت ستمنع الحرب في أوكرانيا

وقال ترامب في حديث لشبكة "Newsmax" التلفزيونية: "أحترم الرئيس زيلينسكي، لكنني أعتقد أن الوقت حاليا غير مناسب لزيارة أوكرانيا. تتعامل معه في الوقت الراهن إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن، ولا أريد إثارة نزاع للمصالح".

وقال زيلينسكي، سابقا، في حديث لقناة "NBC" إنه دعا ترامب لزيارة أوكرانيا، مضيفا أنه سيفسر له خلال 24 دقيقة أنه ليس بإمكان ترامب تحقيق التسوية السلمية في أوكرانيا خلال يوم واحد.
المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا