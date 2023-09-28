ترامب يكشف عن طريقة كانت ستمنع الحرب في أوكرانيا

زعم الرئيس الأمريكي السابق والمرشح للرئاسة 2024 دونالد ترامب، أنه كان سيمنع الحرب في أوكرانيا عبر تخفيض أسعار النفط.

وفي تصريح أمام حشد من مؤيديه في ميشيغان، قال ترامب: "أسعار النفط كانت ستنخفض للغاية لدرجة أن روسيا لن تتمكن من تحملها... 40 دولارا للبرميل".

Trump claims he would have prevented the war in Ukraine with low oil prices.



“Oil prices would be so low that [Russia] couldn’t afford it. The price would be $40 a barrel.” pic.twitter.com/b90aTWTFmo — Clash Report (@clashreport) September 28, 2023

كما وعد ترامب بأنه إذا انتخب رئيسا، فإنه سينهي "العولمة الرهيبة" التي تقتل الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، قال ترامب إن أوكرانيا تخسر صراعا كان من الممكن تجنبه مع روسيا، معربا عن ثقته في أن كييف قد توافق في البداية على الاعتراف بخسارة جزء من الأراضي.

كما وعد ترامب بأنه قادر على "وقف إراقة الدماء خلال 24 ساعة" من خلال الاتصال بالرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

يذكر أن ترامب تغيب عن المناظرة التمهيدية الرئاسية الثانية للحزب الجمهوري، وشارك بدلا من ذلك في احتجاج لعمال صناعة السيارات المضربين.

المصدر: وكالات