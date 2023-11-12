مكتب زيلينسكي يعمل على ترتيب مكالمة مع ترامب لإقناعه بمساعدة أوكرانيا

يحاول مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ترتيب محادثة هاتفية بينه وبين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لإقناعه بدعم أوكرانيا.

وأفادت صحيفة "سترانا" الأوكرانية نقلا عن مصادر، أن إحدى القضايا الرئيسية الآن في جهود مكتب زيلينسكي هي تنظيم محادثات مع ترامب الذي يسيطر على الأغلبية الجمهورية، في مجلس النواب الأمريكي، الذي يمنع تخصيص الأموال لأوكرانيا.

وقال رئيس مكتب زيلينسكي، أندريه إرماك، في قناته على "تليغرام"، اليوم الأحد، إنه وصل إلى الولايات المتحدة ضمن الوفد الأوكراني.

وأضاف إرماك أن لديه اجتماعات مخططاً لها في البيت الأبيض والكونغرس الأمريكي، مشيرا إلى أنه يعتزم مناقشة دعم قوات كييف، ومقترحات كييف لحل النزاع في أوكرانيا، والتي تسميها السلطات الأوكرانية "صيغة السلام"، بالإضافة إلى مسائل أخرى.

وفي بداية نوفمبر، دعا زيلينسكي، في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" الأمريكية، ترامب لزيارة أوكرانيا وقال إنه خلال الاجتماع يمكنه أن يشرح للزعيم الأمريكي السابق سبب عدم إمكانية حل الصراع في أوكرانيا بين عشية وضحاها.

وقال زيلينسكي إنه لا يعرف ما إذا كان ترامب سيخفض الدعم لأوكرانيا إذا أعيد انتخابه رئيسا.

وقد رفض ترامب، دعوة زيلينسكي لزيارة أوكرانيا.

وأوضح أنه يعتقد أن الوقت حاليا غير مناسب لزيارة أوكرانيا، وأن هذا الملف تتعامل معه في الوقت الراهن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

المصدر: وكالات