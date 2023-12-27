"رويترز": الولايات المتحدة تعتزم تخصيص مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا

أفادت وكالة "رويترز" اليوم الأربعاء نقلاً عن البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية تعتزم تقديم مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 20 مليون دولار.

ولم يصدر المكتب الإعلامي للبيت الأبيض أي بيانات رسمية تتعلق بهذه المساعدة لكييف.

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وفي الأسبوع الماضي، صرح جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض للصحافيين أن الولايات المتحدة تخطط لتزود كييف بحزمتها النهائية من المساعدات العسكرية بحلول نهاية العام.

وأكد أن الولايات المتحدة استنفدت فعليا مصادر التمويل لدعم أوكرانيا بسبب عدم موافقة الكونغرس على مخصصات إضافية.

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب من الكونغرس 106 مليارات دولار لتمويل مختلف البرامج والمشاريع، بما في ذلك المساعدات العسكرية لأوكرانيا وإسرائيل، لكن الكونغرس لم يصادق على التشريع بهذا الشأن، حيث رفض النواب الجمهوريون في مجلس الشيوخ تمرير حزمة مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل، كما أن مجلس النواب في الكونغرس ليس في عجلة من أمره للموافقة على الموازنة المتضمنة مساعدات لأوكرانيا نظرا لوجود خلافات داخلية مع إدارة الرئيس بايدن حول بنود الميزانية.

ويطالب الجمهوريون، كشرط لتمرير الموازنة، بإضافة بند تمويل لحماية الحدود الأمريكية مع المكسيك بغية مواجهة أزمة الهجرة غير الشرعية.

المصدر: تاس +RT