واشنطن: قدمنا آخر حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا

أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن الولايات المتحدة قدمت آخر حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا، حيث استنفدت الإدارة الأمريكية الأموال المخصصة لدعم أوكرانيا.

وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس، ردا على سؤال بهذا الصدد: "نعم، قدمنا آخر حزمة من الاحتياطيات المتوفرة، كان لدينا التمويل لها"، مشيرا إلى أن "المساعدات التي كنا نقدمها قد توقفت".

وأضاف أنه من المهم أن يتعامل الكونغرس مع طلب الإدارة لتخصيص التمويل الإضافي، مشيرا إلى أن هذا الأمر "يخص الأمن القومي".

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وأشار إلى أن هناك "حاجة ماسة" لدى القوات الأوكرانية إلى المساعدات العسكرية، خصوصا في موسم الشتاء.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد طلبت من الكونغرس منذ نحو 4 أشهر تمويلا إضافيا لمختلف البرامج والمشاريع، يبلغ حجمه الإجمالي نحو 106 مليارات دولار، بما فيها 60 مليارا لمساعدة أوكرانيا.

ولم يتمكن الكونغرس حتى من المصادقة على التشريع بهذا الصدد، حيث لا تزال الخلافات قائمة بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن عدد من بنود التشريع، وخاصة تلك الخاصة بأمن الحدود والإجراءات لمحاربة الهجرة غير الشرعية.

المصدر: وكالات