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لأول مرة.. زيلينسكي يرد على ترامب وينصحه بالتفكير قبل أن يتكلم

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لأول مرة.. زيلينسكي يرد على ترامب وينصحه بالتفكير قبل أن يتكلم
Globallookpress Kyle Mazza
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
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رد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول إنهاء النزاع في أوكرانيا في غضون 24 ساعة فقط إذا تم انتخابه رئيسا، قائلا "فكر ثم تحدث".

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي في دافوس: "لم أشاهد هذا الفيديو، لكن كما أفهم أنه كان هناك مؤتمر ما، وقد قال (ترامب) إنه إذا لم يتوقف بوتين، فسوف يرسل المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا. وإذا لم تتوقف أوكرانيا عن ذلك. سوف يأخذ بعض الاحتياطات".

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وأضاف زيلينسكي أنه يخشى في هذه الحالة أن تسيطر روسيا على كافة الأراضي الأوكرانية.

وتابع: "لذلك سأقول كما قال لي والدي دائما: فكر أولا ثم تحدث".

وفي الوقت نفسه، عندما سئل زيلينسكي كيف ستكون العلاقة بين أوكرانيا والولايات المتحدة إذا تم انتخاب ترامب رئيسا للولايات المتحدة، أجاب زيلينسكي بأنه مستعد للعمل مع الجميع.

وصرح ترامب مرارا أنه في حال إعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة، فإنه ينوي التوصل إلى تسوية للنزاع بين روسيا وأوكرانيا في غضون 24 ساعة فقط.

المصدر: نوفوستي

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