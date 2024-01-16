ترامب يعلن انسجامه مع بوتين وقدرته على إنهاء النزاع في أوكرانيا

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أنه ينسجم بشكل جيد مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسيساعد في حل النزاع في أوكرانيا بسرعة إذا تولى رئاسة البيت الأبيض.

وقال ترامب في ولاية أيوا: "أنا وبوتين ننسجم بشكل جيد، هذا ليس سيئا، هذا جيد".

وألقى خلال كلمته باللوم في 90٪ من المشاكل في الولايات المتحدة على ناشري الأخبار الكاذبة.

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وأضاف: "لم تكن روسيا لتهاجم، ولم تكن إسرائيل لتتعرض للهجوم. الوضع في أوكرانيا مرعب، وما حدث في إسرائيل مروع.. أعرف بوتين جيدا، وأعرف زيلينسكي جيدا. سنقوم بجمعهما معا. سوف نقوم بحل هذا بسرعة كبيرة. لم يكن من المفترض أن يحدث ذلك ولم يكن ليحدث، لكنه حدث الآن على نطاق أوسع مما فكر الناس به. سنوقفه لأنه أمر محزن، لم يكن ينبغي لهذا أن يبدأ".

كما يعد ترامب المرشح الجمهوري الأكثر احتمالا في الانتخابات الرئاسية عام 2024. وسبق أن صرح مرارا بأن توجيه التهم إليه هو محاولة للتدخل في الانتخابات من قبل إدارة بايدن، والتي يعتبرها الرئيس السابق "الأكثر فسادا وعدم كفاءة في تاريخ البلاد".

وقبل أيام، قال الرئيس الأمريكي السابق إن الرئيس الحالي جو بايدن "قد يشعل حربا عالمية ثالثة ويتسبب في دمار الولايات المتحدة خلال الأشهر العشرة الأخيرة قبل الانتخابات الرئاسية".

المصدر: RT