ترامب: فلاديمير بوتين وشي جين بينغ ذكيان جدا وبايدن لا يستطع ربط جملتين (فيديو)

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن الرئيسين الروسي والصيني، فلاديمير بوتين وشي جين بينغ، "ذكيان للغاية"، و"مخاتلان" جدا.

وقال ترامب في لقاء مع قناة "فوكس نيوز": "(الرئيس الأمريكي جو) بايدن لا يستطيع الربط بين جملتين، ويقوم بتقديمنا مع أسلحة نووية، <...>، وبوتين وشي (جين بينغ) وكل هؤلاء هم أشخاص أذكياء للغاية".

وأضاف: "وسائل الإعلام لا تطيق سماعي عندما أقول عنهما ذكيان، لكن دعني أخبركم شيئا، إنهم ذكيان للغاية ومخاتلان للغاية".

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في وقت سابق، ذكر ترامب أن علاقته جيدة مع بوتين وكان من الممكن تجنب النزاع في أوكرانيا لو كان يشغل منصب الرئيس في الإدارة الأمريكية.

كما يعد ترامب المرشح الجمهوري الأكثر احتمالا في الانتخابات الرئاسية عام 2024. وسبق أن صرح مرارا بأن توجيه التهم إليه هو محاولة للتدخل في الانتخابات من قبل إدارة بايدن، والتي يعتبرها الرئيس السابق "الأكثر فسادا وعدم كفاءة في تاريخ البلاد".

وقبل أيام، قال الرئيس الأمريكي السابق إن الرئيس الحالي جو بايدن "قد يشعل حربا عالمية ثالثة ويتسبب في دمار الولايات المتحدة خلال الأشهر العشرة الأخيرة قبل الانتخابات الرئاسية".

وزاد في تهجمه على خليفته بايدن وقال إنه "يهدد الديمقراطية في البلاد، وغير مؤهل حتى لإدارة متجر".

المصدر: تاس