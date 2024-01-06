ترامب: بايدن لا يصلح حتى لإدارة متجر

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن خليفته جو بايدن يهدد الديمقراطية في البلاد، وغير مؤهل حتى لإدارة متجر.

وقال ترامب لأنصاره: "لا يمكن لأي رئيس، ولا حتى عشرة رؤساء في تاريخ البلاد، أن يتسببوا في إلحاق ضرر كبير بهذا البلد كما فعل جو بايدن. لقد فعل أشياء لا يمكن تصورها".

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بدوره قال بايدن في خطاب ألقاه يوم الجمعة في بنسلفانيا إن ترامب "مستعد للتضحية بالديمقراطية من أجل الوصول إلى السلطة".

من جانبه، رفض ترامب اتهامات خليفته بأنه يشكل تهديدا للديمقراطية. وقال ترامب: "إنهم يستخدمون الحكومة كسلاح، ويقولون إنني أشكل تهديدًا للديمقراطية".

وقال ترامب أيضا إن بايدن غير قادر على العمل حتى بإدارة متجر صغير.

وقد أطلق الرئيس جو بايدن حملته للانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 بخطاب يوم الجمعة، حذر فيه من خطر سلفه ومنافسه المرجح دونالد ترامب، على الديمقراطية في الولايات المتحدة بعد ثلاثة أعوام من هجوم الكابيتول.

وتتعامل حملة بايدن مع ترامب باعتباره المنافس المفترض رغم واقع أن المعركة على ترشيح الحزب الجمهوري لن تبدأ حتى تفتتح ولاية أيوا في 15 يناير الانتخابات التمهيدية للحزب.

ويستهدف الديموقراطيون أيضا ترامب بقضايا منها الحق في الإجهاض والرعاية الصحية، ويحذر أول إعلان تلفزيوني لبايدن هذا العام من التهديد "الشديد" للديمقراطية ويظهر مشاهد للهجوم على الكابيتول

المصدر: نوفوستي