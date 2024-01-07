ترامب: بايدن قد يتسبب باندلاع حرب عالمية ثالثة ويدمر الولايات المتحدة خلال الأشهر الـ10 المقبلة

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن الرئيس الحالي جو بايدن قد يشعل حربا عالمية ثالثة ويتسبب في دمار الولايات المتحدة خلال الأشهر العشرة الأخيرة قبل الانتخابات الرئاسية.

وأضاف ترامب خلال تجمع لأنصاره في ولاية أيوا: "إنهم لا يتعاملون مع أي شخص بشكل صحيح، لذا قد ينتهي بكم الأمر إلى حرب عالمية ثالثة، وبالرغم من اقترابنا من موعد الانتخابات، إلا أننا لسنا قريبين بما فيه الكفاية، فعشرة أشهر كفيلة بتدمير بلدنا بالكامل".

وجدد ترامب تأكيده أنه لو كان رئيسا للولايات المتحدة، لما اندلعت الحرب في أوكرانيا والنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وكان سيبقي الوضع في شبه الجزيرة الكورية تحت السيطرة لأنه حسب رأيه، لديه القدرة على التعامل مع زعماء العالم على عكس بايدن.

وتابع: "لم يعجبهم حقيقة أنني أجيد التعامل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فأنا أحب التعامل مع الأشخاص الذين يمتلكون 1.6 ألف رأس نووية".

ووصف ترامب نفسه بأنه المرشح الوحيد القادر على إنقاذ الولايات المتحدة، مضيفا "معي كرئيس لكم، لن نشهد حربا عالمية ثالثة".

بدوره قال بايدن في خطاب ألقاه يوم الجمعة في بنسلفانيا إن ترامب "مستعد للتضحية بالديمقراطية من أجل الوصول إلى السلطة".

من جانبه، رفض ترامب اتهامات خليفته بأنه يشكل تهديدا للديمقراطية. وقال ترامب: "إنهم يستخدمون الحكومة كسلاح، ويقولون إنني أشكل تهديدًا للديمقراطية".

وقال ترامب أيضا إن بايدن غير قادر على العمل حتى بإدارة متجر صغير.

وقد أطلق الرئيس جو بايدن حملته للانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 بخطاب يوم الجمعة، حذر فيه من خطر سلفه ومنافسه المرجح دونالد ترامب، على الديمقراطية في الولايات المتحدة بعد ثلاثة أعوام من هجوم الكابيتول.

وتتعامل حملة بايدن مع ترامب باعتباره المنافس المفترض رغم واقع أن المعركة على ترشيح الحزب الجمهوري لن تبدأ حتى تفتتح ولاية أيوا في 15 يناير الانتخابات التمهيدية للحزب.

ويستهدف الديموقراطيون أيضا ترامب بقضايا منها الحق في الإجهاض والرعاية الصحية، ويحذر أول إعلان تلفزيوني لبايدن هذا العام من التهديد "الشديد" للديمقراطية ويظهر مشاهد للهجوم على الكابيتول.

المصدر: نوفوستي + سبوتنيك