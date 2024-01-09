سيناتور أمريكي: الذخيرة تنفد لدى الجيش الأوكراني والتاريخ لن ينسى ذلك

قال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ بالكونغرس تشاك شومر، إن كييف تعاني من نقص في الذخيرة بسبب تأخر موافقة المشرعين الأمريكيين على طلب الإدارة الأمريكية مساعدة أوكرانيا.

وأضاف شومر خلال شهادته أمام مجلس الشيوخ: "الأوكرانيون نفدت ذخيرتهم. ووفقا لأحد المراقبين، لا يمكنهم إطلاق سوى رصاصة واحدة مقابل كل خمس طلقات أو نحو ذلك يطلقها الروس عليهم".

وأشار إلى أن التاريخ لن ينظر بلطف إلى مثل هذه الحادثة ما لم تتحرك الولايات المتحدة.

وسبق أن أشار شومر إلى أنه في الأيام الأخيرة، أحرز أعضاء مجلس الشيوخ تقدما كبيرا في المفاوضات بشأن اتفاق لتعزيز أمن الحدود وتشديد قوانين الهجرة مقابل دعم طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن المساعدة لأوكرانيا.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة "نوفوستي"عن مصدر في الكونغرس الأمريكي أن المفاوضات بين المشرعين بشأن تشديد أمن الحدود وتخصيص التمويل لأوكرانيا مستمرة، ولكن لم يتم تحقيق انفراجة بعد.

هذا وقد حذر العقيد الفرنسي المتقاعد والمتخصص في الشؤون الجيوسياسية بيري دي يونغ في تصريح صحفي الأسبوع الماضي، من أن القوات الأوكرانية ستستهلك آخر الذخائر المتبقية لديها في غضون شهر واحد.

المصدر: نوفوستي